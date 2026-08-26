Песков: Визит главы ЦРУ в Москву связан с контактами между спецслужбами
Визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Россию связан с контактами спецслужб. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в беседе с Washington Post.
«Отвечая на вопрос о цели визита Рэтклиффа, пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил... что речь шла о "контактах между спецслужбами"», — отмечает газета.
Ранее стало известно, что Рэтклифф прибыл в Москву, пишет 360.ru. Глава ЦРУ находился на борту американского военно-транспортного самолета Boeing C-17A Globemaster III, который накануне приземлился в столичном аэропорту Внуково. По данным СМИ, визит Рэтклиффа может быть связан с информацией разведки о будущих планах российского лидера Владимира Путина.
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