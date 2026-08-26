«Реальность берет свое, ложные представления рушатся, и начинается поиск виноватых в неудачах», — заявил спецпосланник президента России.

До этого Федоров заявил, что Киев постепенно терпит поражение в конфликте с Россией и располагает крайне ограниченным временем для перелома ситуации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

