«Реальность берет своё»: В РФ отреагировали на признания о поражении Украины

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил в соцсети X, что слова экс-министра обороны Украины Михаила Фёдорова о поражении Киева стали признаком того, что реальность начинает пробиваться через официальную риторику.

Федоров: Выборы на Украине можно провести даже в условиях конфликта

«Реальность берет свое, ложные представления рушатся, и начинается поиск виноватых в неудачах», — заявил спецпосланник президента России.

До этого Федоров заявил, что Киев постепенно терпит поражение в конфликте с Россией и располагает крайне ограниченным временем для перелома ситуации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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