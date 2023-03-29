Пушилин поздравил нового врио главы Омской области Хоценко с назначением

«За время работы в этой должности Виталию Павловичу удалось решить целый пул сложнейших задач, в том числе и связанных с переходным интеграционным периодом. Богатый опыт, накопленный в том числе и в Минпромторге РФ, очень помог Республике. Профессионал, готовый работать на благо России, не жалея себя. Переезд к нам в столь небезопасное время еще раз это подтверждает», - написал врио главы ДНР.

Пушилин поздравил Хоценко с назначением на новую должность и пожелал успехов.



Ранее Путин назначил Виталия Хоценко врио губернатора Омской области.

