Пушилин поздравил нового врио главы Омской области Хоценко с назначением

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин поблагодарил Виталия Хоценко за самоотверженный труд на посту Председателя Правительства ДНР. Об этом Пушилин написал в своем Telegram-канале.

Путин намерен в ближайшее время встретиться с Пушилиным

«За время работы в этой должности Виталию Павловичу удалось решить целый пул сложнейших задач, в том числе и связанных с переходным интеграционным периодом. Богатый опыт, накопленный в том числе и в Минпромторге РФ, очень помог Республике. Профессионал, готовый работать на благо России, не жалея себя. Переезд к нам в столь небезопасное время еще раз это подтверждает», - написал врио главы ДНР.

Пушилин поздравил Хоценко с назначением на новую должность и пожелал успехов.

Ранее Путин назначил Виталия Хоценко врио губернатора Омской области.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Омская ОбластьНазначениеДенис Пушилин

Горячие новости

Все новости

партнеры