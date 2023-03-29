Путин назначил Виталия Хоценко врио губернатора Омской области
Временно исполняющим обязанности главы Омской области назначен глава правительства Донецкой народной республики (ДНР) Виталий Хоценко. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
«Назначить Хоценко Виталия Павловича временно исполняющим обязанности Губернатора Омской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Омской области», - текст указа приводит пресс-служба Кремля. Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.
Хоценко, в свою очередь, назвал «почетным» предложение российского лидера о назначении врио губернатора Омской области и пообещал приложить усилия для улучшения жизни людей в регионе.
Виталий Хоценко является выпускником четвертого потока в так называемой «школе губернаторов». Финалист конкурса «Лидеры России» 2018-2019 гг.. Ранее Хоценко возглавлял Правительство ДНР.
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