Путин назначил Виталия Хоценко врио губернатора Омской области

«Назначить Хоценко Виталия Павловича временно исполняющим обязанности Губернатора Омской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Омской области», - текст указа приводит пресс-служба Кремля. Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.



Хоценко, в свою очередь, назвал «почетным» предложение российского лидера о назначении врио губернатора Омской области и пообещал приложить усилия для улучшения жизни людей в регионе.



Виталий Хоценко является выпускником четвертого потока в так называемой «школе губернаторов». Финалист конкурса «Лидеры России» 2018-2019 гг.. Ранее Хоценко возглавлял Правительство ДНР.

