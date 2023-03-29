Путин назначил Виталия Хоценко врио губернатора Омской области

Временно исполняющим обязанности главы Омской области назначен глава правительства Донецкой народной республики (ДНР) Виталий Хоценко. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

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«Назначить Хоценко Виталия Павловича временно исполняющим обязанности Губернатора Омской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Омской области», - текст указа приводит пресс-служба Кремля. Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Хоценко, в свою очередь, назвал «почетным» предложение российского лидера о назначении врио губернатора Омской области и пообещал приложить усилия для улучшения жизни людей в регионе.

Виталий Хоценко является выпускником четвертого потока в так называемой «школе губернаторов». Финалист конкурса «Лидеры России» 2018-2019 гг.. Ранее Хоценко возглавлял Правительство ДНР.

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ФОТО: t.me/HocenkoVP
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