Путин намерен в ближайшее время встретиться с Пушилиным

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшее время планирует встретиться с врио главы Донецкой народной республики Денисом Пушилиным, сообщает РИА Новости.

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Об этом российский лидер рассказал на встрече с главой правительства ДНР Виталием Хоценко.

«Мы с руководителем республики обсудим некоторые вопросы детально... на ближайшей встрече... она скоро состоится», - сказал глава государства.

Ранее первый заместитель главы конституционного комитета Госдумы Юрий Синельщиков заявил, что депутаты не исключают выступления президента Путин на Совете законодателей, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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