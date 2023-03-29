Путин намерен в ближайшее время встретиться с Пушилиным
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшее время планирует встретиться с врио главы Донецкой народной республики Денисом Пушилиным, сообщает РИА Новости.
Об этом российский лидер рассказал на встрече с главой правительства ДНР Виталием Хоценко.
«Мы с руководителем республики обсудим некоторые вопросы детально... на ближайшей встрече... она скоро состоится», - сказал глава государства.
Ранее первый заместитель главы конституционного комитета Госдумы Юрий Синельщиков заявил, что депутаты не исключают выступления президента Путин на Совете законодателей, сообщает НСН.
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+11 128 / сут.
Умерли
397 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 597 / сут.
- Украинские войска обстреляли село в Белгородской области
- Федерация хоккея Латвии отказалась вызывать на ЧМ-2023 игроков из КХЛ
- Илон Маск и Стив Возняк призвали приостановить разработку искусственного интеллекта
- Силуанов: У россиян стал снижаться интерес к инвестициям
- Путин намерен в ближайшее время встретиться с Пушилиным
- Путин назначил Виталия Хоценко врио губернатора Омской области
- Губернатор Омской области Бурков ушел в отставку
- СМИ: Самолет Минобороны России опасно сблизился с частным лайнером над Саратовской областью
- Совфед поддержал закон о создании реестра пивоваров
- Сериал «Король и Шут» за четыре недели посмотрели более 2,5 миллиона зрителей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru