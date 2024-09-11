Пушилин: Из Красногоровки вывели почти все мирное население

Почти все гражданское население вывели из Красногоровки в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин.

ВС РФ взяли под контроль Красногоровку, Григоровку и Галицыновку в ДНР

Ранее Минобороны сообщило, что российские военные освободили Красногоровку, напоминает Ura.ru.

По словам Пушилина, вывод мирных жителей «создает определенные элементы ответственности».

«Людям нужно давать ориентиры — как будут восстанавливаться населенные пункты, которые сейчас разрушены», — отметил политик в эфире «Соловьев Live».

Пушилин уточнил, что Красногоровка по размерам близка к Авдеевке, в населенном пункте большое количество многоквартирных домов.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДНРДенис Пушилин

Горячие новости

Все новости

партнеры