Пушилин: Из Красногоровки вывели почти все мирное население

Ранее Минобороны сообщило, что российские военные освободили Красногоровку, напоминает Ura.ru.

По словам Пушилина, вывод мирных жителей «создает определенные элементы ответственности».

«Людям нужно давать ориентиры — как будут восстанавливаться населенные пункты, которые сейчас разрушены», — отметил политик в эфире «Соловьев Live».

Пушилин уточнил, что Красногоровка по размерам близка к Авдеевке, в населенном пункте большое количество многоквартирных домов.

