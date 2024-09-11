Пушилин: Из Красногоровки вывели почти все мирное население
Почти все гражданское население вывели из Красногоровки в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин.
Ранее Минобороны сообщило, что российские военные освободили Красногоровку, напоминает Ura.ru.
По словам Пушилина, вывод мирных жителей «создает определенные элементы ответственности».
«Людям нужно давать ориентиры — как будут восстанавливаться населенные пункты, которые сейчас разрушены», — отметил политик в эфире «Соловьев Live».
Пушилин уточнил, что Красногоровка по размерам близка к Авдеевке, в населенном пункте большое количество многоквартирных домов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru