ВС РФ взяли под контроль Красногоровку, Григоровку и Галицыновку в ДНР

Российские военные взяли под контроль Красногоровку, Григоровку и Галицыновку в ДНР, сообщили в Минобороны России.

Минобороны: ВСУ потеряли до 620 человек за сутки в Курской области

Также ВС РФ освободили населенный пункт Водяное.

Потери украинской стороны за сутки составили около 2175 человек.

Российская армия к началу сентября освободил почти одну тысячу квадратных километров территорий в зоне СВО, заявил ранее в эфире телеканала «Россия 24» секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу, напоминает RT.

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ФОТО: Алексей Коновалов / ТАСС
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