ВС РФ взяли под контроль Красногоровку, Григоровку и Галицыновку в ДНР
10 сентября 202411:03
Российские военные взяли под контроль Красногоровку, Григоровку и Галицыновку в ДНР, сообщили в Минобороны России.
Также ВС РФ освободили населенный пункт Водяное.
Потери украинской стороны за сутки составили около 2175 человек.
Российская армия к началу сентября освободил почти одну тысячу квадратных километров территорий в зоне СВО, заявил ранее в эфире телеканала «Россия 24» секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Украине в школьных учебниках разместили фото военных ВС России вместо ВСУ
- ВС РФ взяли под контроль Красногоровку, Григоровку и Галицыновку в ДНР
- В Якутии в результате аварии с автобусом погибли три человека
- Эксперт заявил о востребованности пенсионеров на рынке труда
- Шойгу: ВСУ ежедневно теряют по 28 квадратных километров и две тысячи военных
- Автор стихов сборника «ПоэZия русской зимы» посетила Авдеевку
- СМИ: Киев пытается привлечь террористов к операциям против России
- СК возбудил уголовное дело о теракте после масштабной атаки беспилотников
- ВЦИОМ: Индекс доверия россиян банковским вкладам превысил показатели 2023 года
- Котяков: Увеличения числа выходных дней в 2025 году не будет
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru