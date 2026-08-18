При атаке БПЛА на Тамбовскую область были повреждены школа и три дома
Здание школы и три дома получили повреждения после атаки украинских БПЛА в Тамбовской области. Об этом заявили в правительстве региона.
По данным оперативного штаба области, в Тамбовском муниципальном округе один дрон попал на территорию зеленой зоны.
«В результате взрыва повреждены остекление школы, двух многоквартирных домов и одного частного дома. Повреждена газовая труба – авария ликвидирована, утечки... нет», - говорится в сообщении.
Кроме того, в Никифоровском муниципальном округе один БПЛА поразил территорию теплицы. Возник пожар, огонь оперативно потушили.
Ранее в Нижнеломовском районе Пензенской области подавленный беспилотник повредил линию электропередачи.
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