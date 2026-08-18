Посол: Россия и Сербия не обсуждают введение визового режима
Россия и Сербия не планируют введения новых визовых требований или изменения режима в отношении паспортов для поездок между государствами. Об этом сообщил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко в беседе с ИС «Вести».
По словам дипломата, соответствующий вопрос «и не поднимался», он не обсуждается в официальном плане в повестке двусторонних отношений.
«Режим посещения Сербии будет проходить в том же режиме, который установлен много лет», - подчеркнул посол.
Ранее министр по евроинтеграции Сербии Неманья Старович заявлял, что страна не рассматривает введение виз для российских граждан.
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