Посол: Россия и Сербия не обсуждают введение визового режима

По словам дипломата, соответствующий вопрос «и не поднимался», он не обсуждается в официальном плане в повестке двусторонних отношений.

«Режим посещения Сербии будет проходить в том же режиме, который установлен много лет», - подчеркнул посол.

Ранее министр по евроинтеграции Сербии Неманья Старович заявлял, что страна не рассматривает введение виз для российских граждан.

