В Финляндии прогремел взрыв на заводе вблизи границы с Россией

Взрыв произошел на заводе лесопромышленной компании Stora Enso в финском городе Иматра в нескольких километрах от границы с Россией. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

Отмечается, что около двух часов ночи в резервуарном парке на открытом воздухе, где хранят жидкости, произошла авария. На территорию завода вылилось около 50 кубических метров таллового масла, оно также попало через канализацию в соседнее озеро Сайма.

Причина ЧП пока не установлена. Производство на предприятии приостановили для оценки ущерба и проведения ремонта.

Ранее в Коллеферо в Италии прогремел взрыв на заводе по производству боеприпасов, возник пожар.

