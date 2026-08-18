В Финляндии прогремел взрыв на заводе вблизи границы с Россией
Взрыв произошел на заводе лесопромышленной компании Stora Enso в финском городе Иматра в нескольких километрах от границы с Россией. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.
Отмечается, что около двух часов ночи в резервуарном парке на открытом воздухе, где хранят жидкости, произошла авария. На территорию завода вылилось около 50 кубических метров таллового масла, оно также попало через канализацию в соседнее озеро Сайма.
Причина ЧП пока не установлена. Производство на предприятии приостановили для оценки ущерба и проведения ремонта.
Ранее в Коллеферо в Италии прогремел взрыв на заводе по производству боеприпасов, возник пожар.
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