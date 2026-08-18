Петербургские Театр Музкомедии и Театр «Синяя птица» в осенью представят рок-мюзикл с песнями Вадима Самойлова и группы «Агаты Кристи». Постановка получила название «Два капитана» и будет основана на повести Вениамина Каверина, написанной в 1938–1944 годах. Самойлов рассказал, почему не стал брать на себя главную роль, а предпочёл помогать за кулисами как консультант и наставник.

«Это была не моя инициатива. В Санкт‑Петербурге есть учебный театр "Синяя птица", инициатива исходила от них. Они уже ставили различные музыкальные спектакли, у них есть выпускники, которые пошли дальше — в профессиональные театральные вузы — и выступают уже на профессиональных сценах в Санкт‑Петербурге. Они на меня вышли с этой идеей, чтобы я как‑то посодействовал по музыкальной части. Это проект не мой, я в нём консультант и благотворитель. Я согласился выступить на премьере. У меня нет какой‑то роли, просто рассказчик. Впоследствии эти композиции будут исполняться уже музыкантами. Моя роль в этом проекте — что‑то подсказать в поддержку детей и театра. Будут и мои песни, и песни группы "Агата Кристи". Целую неделю до премьеры я буду присутствовать на репетициях, работать с детьми. С возрастом во мне просыпается что‑то педагогическое», — сказал собеседник НСН.