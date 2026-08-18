Самойлов раскрыл, чего ждать от рок-мюзикла с песнями «Агаты Кристи»
Вадим Самойлов признался НСН, что ему ближе оставаться в роли композитора и исполнителя, а в театральном проекте «Два Капитана» он — наставник и проводник, помогающий детям раскрыть потенциал.
Основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов рассказал НСН, что театральная постановка «Два капитана» с песнями «Агаты Кристи» — идея учебного театра из Санкт-Петербурга, а сам музыкант выступает в роли благотворителя и консультанта.
Петербургские Театр Музкомедии и Театр «Синяя птица» в осенью представят рок-мюзикл с песнями Вадима Самойлова и группы «Агаты Кристи». Постановка получила название «Два капитана» и будет основана на повести Вениамина Каверина, написанной в 1938–1944 годах. Самойлов рассказал, почему не стал брать на себя главную роль, а предпочёл помогать за кулисами как консультант и наставник.
«Это была не моя инициатива. В Санкт‑Петербурге есть учебный театр "Синяя птица", инициатива исходила от них. Они уже ставили различные музыкальные спектакли, у них есть выпускники, которые пошли дальше — в профессиональные театральные вузы — и выступают уже на профессиональных сценах в Санкт‑Петербурге. Они на меня вышли с этой идеей, чтобы я как‑то посодействовал по музыкальной части. Это проект не мой, я в нём консультант и благотворитель. Я согласился выступить на премьере. У меня нет какой‑то роли, просто рассказчик. Впоследствии эти композиции будут исполняться уже музыкантами. Моя роль в этом проекте — что‑то подсказать в поддержку детей и театра. Будут и мои песни, и песни группы "Агата Кристи". Целую неделю до премьеры я буду присутствовать на репетициях, работать с детьми. С возрастом во мне просыпается что‑то педагогическое», — сказал собеседник НСН.
По его словам, темы верности, любви и предательства, звучащие в композициях «Агаты Кристи», идеально ложатся в канву театральной истории.
«Пьеса — про верность, про любовь, про предательство, про жизнь. Песни "Агаты Кристи" содержательные, они подходят. Всё сходится. Я думаю, получится неплохо, потому что в этом проекте задействованы очень серьёзные творческие силы. Сейчас в работе более 40 композиций. Я даже удивляюсь, как это всё может влезть в мюзикл. Сейчас идёт подготовительная работа, часть песен может и уйти, ведь мюзикл не может быть бесконечным. У меня всего несколько номеров там. У меня никогда не было мечты и цели стать актёром — это всё‑таки не моё. Мне ближе быть на сцене как композитору и исполнителю. Кроме того, я слишком уважаю актёрскую профессию, чтобы под старость лет внезапно объявить себя актёром», — добавил музыкант.
Ранее Самойлов рассказал НСН, почему не хочет гнаться за трендами, и поделился размышлениями, как лучше рассказать историю своей группы и творческого пути.
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