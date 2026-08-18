Риелтор призвала россиян не ждать скидок на квартиры
Застройщики больше не могут снижать цены на жилье как раньше, заявила НСН Ирина Радченко.
Новая система финансирования строительства квартир привела к тому, что их стоимость определяют банки, а они против скидок, рассказала НСН вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
Девелоперы смогли продать россиянам только 55% квартир в домах, которые должны быть сданы к концу 2026 года, к концу года показатель вырастет до 60%, но всё равно останется рекордно низким. Об этом пишут «Известия». Радченко объяснила эту ситуацию.
«Проблема в том, что застройщики были более гибкими до появления эскроу-счетов. Они могли снизить цены и распродать естественным путем то, что не покупалось. Рынок регулировал себя сам, но были некоторые девелоперы, которые брали деньги и с ними сбегали. Сегодня все работают на проектном финансировании и не могут снижать цены, потому что банки их кредитуют под определенные ставки и цены. У застройщика есть бизнес-план, которому он следует. Без согласования с банками не будет никаких снижений, а они не позволяет этого, потому что им нужно возвращать свои деньги. Они могут делать только какие-то точечные предложения, например, отделку в подарок», — подчеркнула она.
Радченко добавила, что отсутствие резкого спроса не грозит проблемами для покупателей.
«Бросить стройку невыгодно, потому что банкам тогда как гарантам сделок придется выплачивать дольщикам по 10 миллионов за каждую квартиру, то есть они разорятся. Ничего страшного нет, так как рынок цикличен — так уже было в начале нулевых, когда в Москве миллионы квадратов жилья оставались непроданными. Не все время жить в ажиотаже: деревья не растут вечно, а цены достигли своего потолка. В большинстве регионов они выросли в два раза, а зарплаты нет. Мы просто живем в другой реальности», — поделилась она.
Ранее ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута объяснил НСН, в чем съем жилья выгоднее ипотеки.
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