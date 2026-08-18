Новая система финансирования строительства квартир привела к тому, что их стоимость определяют банки, а они против скидок, рассказала НСН вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.



Девелоперы смогли продать россиянам только 55% квартир в домах, которые должны быть сданы к концу 2026 года, к концу года показатель вырастет до 60%, но всё равно останется рекордно низким. Об этом пишут «Известия». Радченко объяснила эту ситуацию.