Лукашенко подарили первый белорусский автомат ВСК-100Б

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко подарили первый созданный в республике автомат ВСК-100Б. Об этом пишет БЕЛТА.

Лукашенко подарили гранатомет во время поездки в Гомель

Политик посетил завод «Кидма тек» в Минской области. Лукашенко представили полностью локализованное серийное производство стрелкового оружия и первый белорусский образец ВСК-100Б. Президент высоко оценил работу предприятия.

На заводе главе республики подарили первый отечественный автомат с приложенной табличкой «Не для войны... Для уверенности в мире!», отмечает RT.

Ранее Александр Лукашенко получил в подарок корову джерсейской породы. Животное по кличке Муся презентовали политику во время посещения молочно-товарного комплекса в Узденском районе под Минском.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Смирнов
ТЕГИ:БелоруссияАлександр Лукашенко

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