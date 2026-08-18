Лукашенко подарили первый белорусский автомат ВСК-100Б
Президенту Белоруссии Александру Лукашенко подарили первый созданный в республике автомат ВСК-100Б. Об этом пишет БЕЛТА.
Политик посетил завод «Кидма тек» в Минской области. Лукашенко представили полностью локализованное серийное производство стрелкового оружия и первый белорусский образец ВСК-100Б. Президент высоко оценил работу предприятия.
На заводе главе республики подарили первый отечественный автомат с приложенной табличкой «Не для войны... Для уверенности в мире!», отмечает RT.
Ранее Александр Лукашенко получил в подарок корову джерсейской породы. Животное по кличке Муся презентовали политику во время посещения молочно-товарного комплекса в Узденском районе под Минском.
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