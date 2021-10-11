После сообщения о введении QR-кодов в Татарстане привились более 35 тысяч человек

По словам Патяшиной, обычно ежедневный прирост по вакцинации составлял не более 2-3 тысяч человек.

Ранее власти Татарстана объявили о введении с 11 октября QR-кодов из-за ухудшения эпидемической обстановки. Также в регионе вернули самоизоляцию для лиц старше 65 лет, не привитых от COVID-19 или не перенесших болезнь в течение последних шести месяцев, а также удаленный режим работы для ряда категорий граждан. Кроме того с 11 октября вводится обязательная вакцинация определенных категорий граждан.

Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что штрафы за отказ от вакцинации смогут стать в России действенной мерой в борьбе с распространением COVID-19.



