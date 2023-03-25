После обстрела ВСУ в Курской области погибли телята

Украинские войска обстреляли село Николаево-Дарьино в Суджанском районе. Среди людей пострадавших нет, погибли телята в местном коровнике, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

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«Среди жителей пострадавших нет, но в результате обстрела повреждения получили два коровника. Трое телят, к сожалению, погибли», - отметил он в своем Telegram-канале.

Ранее Роман Старовойт сообщил об обстреле украинскими военными села Плехово в Суджанском районе. По его словам, никто из людей не пострадал, повреждены два дома и нарушено электроснабжение поселка.

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ФОТО: kursk.ru
ТЕГИ:ВСУОбстрелКурская ОбластьГубернатор

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