После обстрела ВСУ в Курской области погибли телята
Украинские войска обстреляли село Николаево-Дарьино в Суджанском районе. Среди людей пострадавших нет, погибли телята в местном коровнике, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Среди жителей пострадавших нет, но в результате обстрела повреждения получили два коровника. Трое телят, к сожалению, погибли», - отметил он в своем Telegram-канале.
Ранее Роман Старовойт сообщил об обстреле украинскими военными села Плехово в Суджанском районе. По его словам, никто из людей не пострадал, повреждены два дома и нарушено электроснабжение поселка.
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