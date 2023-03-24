Курский губернатор сообщил о новом обстреле села

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле украинскими военными села Плехово в Суджанском районе.

По его словам, никто из людей не пострадал, повреждены два дома и нарушено электроснабжение поселка.

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Накануне губернатор сообщал об обстреле все того же Плехова и села Гордеевка в Кореневском районе области.

Со своей стороны, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предположил, что Украина попытаются весной атаковать Белгород, используя танки, полученные от стран Запада.

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ФОТО: пресс-служба Правительства и губернатора Курской области
ТЕГИ:УкраинаГубернаторКурская Область

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