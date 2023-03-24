Курский губернатор сообщил о новом обстреле села
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле украинскими военными села Плехово в Суджанском районе.
По его словам, никто из людей не пострадал, повреждены два дома и нарушено электроснабжение поселка.
Накануне губернатор сообщал об обстреле все того же Плехова и села Гордеевка в Кореневском районе области.
Со своей стороны, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предположил, что Украина попытаются весной атаковать Белгород, используя танки, полученные от стран Запада.
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