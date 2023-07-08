По Белгородской области ВСУ нанесли 130 ударов, есть пострадавшие
Всего 130 ударов нанесли Вооруженные силы Украины по районам о городским округам Белгородской области за минувшие сутки. В результате обстрелов пострадали двое мужчин. Подробности рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслва Гладков.
Украинская сторона обстреляла села Красный Хутор, Щетиновку в Белгородском районе, село Богун-Городок - в Борисовском районе.
В Валуйском городском округе снаряды выпущены по хуторам Леоновка и Казначеевка, селу хутору Дубровка. В населенных пунктах пострадавших нет.
В Краснояружском районе в результате артиллерийского обстрела по окраине села Илек-Пеньковка пострадал мужчина
«С ранениями грудной клетки и голени самостоятельно обратился в больницу – ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Сейчас состояние здоровья пострадавшего оценивается врачами как стабильное», – отметил глава региона.
Также 4 артиллерийских снаряда ВСУ выпустили по окраине поселка Прилесье.
По городу Шебекино ВСУ нанесли 20 снарядов «Градами».
«Есть пострадавший – мужчина с рваной раной надбровной области. Врачи оказали всю необходимую медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась, отправлен домой на амбулаторное лечение», – пояснил Гладков.
В Шебекинском округе оказались повреждены торговые модули на рынке, складское помещение на овощебазе и три гаража полностью сгорел один автомобиль.
Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что возвращение жителей в Шебекино из пунктов временного размещения приостановят из-за новых обстрелов города, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru