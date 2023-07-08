По Белгородской области ВСУ нанесли 130 ударов, есть пострадавшие

Украинская сторона обстреляла села Красный Хутор, Щетиновку в Белгородском районе, село Богун-Городок - в Борисовском районе.

В Валуйском городском округе снаряды выпущены по хуторам Леоновка и Казначеевка, селу хутору Дубровка. В населенных пунктах пострадавших нет.

В Краснояружском районе в результате артиллерийского обстрела по окраине села Илек-Пеньковка пострадал мужчина

«С ранениями грудной клетки и голени самостоятельно обратился в больницу – ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Сейчас состояние здоровья пострадавшего оценивается врачами как стабильное», – отметил глава региона.

Также 4 артиллерийских снаряда ВСУ выпустили по окраине поселка Прилесье.



По городу Шебекино ВСУ нанесли 20 снарядов «Градами».

«Есть пострадавший – мужчина с рваной раной надбровной области. Врачи оказали всю необходимую медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась, отправлен домой на амбулаторное лечение», – пояснил Гладков.

В Шебекинском округе оказались повреждены торговые модули на рынке, складское помещение на овощебазе и три гаража полностью сгорел один автомобиль.

Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что возвращение жителей в Шебекино из пунктов временного размещения приостановят из-за новых обстрелов города, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



