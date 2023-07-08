Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино из «Градов»

«Один из снарядов попал на территорию центрального рынка с последующим возгоранием, также горит овощная база и один автомобиль», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, никто не пострадал. Оперативные и аварийные службы приступают к ликвидации последствий обстрела.

Ранее Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли населенные пункты Нехотеевка, Разумное и Новопетровка, погиб один человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

