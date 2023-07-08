Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино из «Градов»

Украинские войска обстреляли Шебекино реактивными системами залпового огня «Град». Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Гладков обнародовал сводку об атаках на Белгородскую область

«Один из снарядов попал на территорию центрального рынка с последующим возгоранием, также горит овощная база и один автомобиль», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, никто не пострадал. Оперативные и аварийные службы приступают к ликвидации последствий обстрела.

Ранее Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли населенные пункты Нехотеевка, Разумное и Новопетровка, погиб один человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Таисия Лисковец
ТЕГИ:ОбстрелВСУБелгород

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