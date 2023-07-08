Гладков сообщил о приостановке возвращения жителей в Шебекино из-за обстрелов

Ранее губернатор заявил, что украинские войска ударили по Шебекино из реактивных систем залпового огня «Град».

«Приняли решение на два дня объявить выходные для ... строителей, которые занимаются восстановлением города», — написал Гладков в своем Telegram-канале, отметив, что возвращение населения из ПВР будет приостановлено.

Глава региона добавил, что власти будут ориентироваться по складывающейся оперативной обстановке.

