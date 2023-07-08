Гладков сообщил о приостановке возвращения жителей в Шебекино из-за обстрелов

Возвращение жителей в Шебекино из пунктов временного размещения приостановят из-за новых обстрелов города. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино из «Градов»

Ранее губернатор заявил, что украинские войска ударили по Шебекино из реактивных систем залпового огня «Град».

«Приняли решение на два дня объявить выходные для ... строителей, которые занимаются восстановлением города», — написал Гладков в своем Telegram-канале, отметив, что возвращение населения из ПВР будет приостановлено.

Глава региона добавил, что власти будут ориентироваться по складывающейся оперативной обстановке.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ОбстрелБелгород

Горячие новости

Все новости

партнеры