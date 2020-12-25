Петербург удерживает плато по коронавирусу
В Петербурге за минувшие сутки зафиксирован 3751 новый случай заражения коронавирусом. Таковы данные оперативного штаба. Это практически столько же, как днем ранее (3756).
В целом с конца ноября в городе удерживается относительно стабильное плато по числу вновь выявленных зараженных.
В целом по России за последние сутки зафиксировано 29 018 новых случаев коронавируса, пишет «Свободная пресса».
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов накануне заявил, что не планирует создавать «большой запас коек» для ковид-пациентов, так как в простое 20% мест «нет ничего хорошего».
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