Беглов назвал нецелесообразным создавать большой резерв коек в Петербурге
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил в эфире телеканала "78", что не планирует создавать "большой запас коек" для пациентов с COVID-19, поскольку в простое 20% мест "нет ничего хорошего". Об этом сообщает Интерфакс.
По словам губернатора, власти составляют прогноз по количеству поступивших пациентов и действуют, исходя из этих данных. Беглов отметил, что в больницы каждый день попадают 500-800 новых заболевших, однако подчеркнул, что примерно такое же количество пациентов выписывается.
Губернатор уверил зрителей, что эти меры вызваны желанием сохранить плановую медицинскую помощь в прежнем объеме. НСН ранее передавала, что резерв свободных коек в инфекционных стационарах Петербурга составляет около 3-4%. Лишь на этой неделе темп прироста госпитализаций стал снижаться.
Власти города подтверждают, что дополнительные койки для лечения зараженных COVID-19 необходимы, однако губернатор надеется получить их за счет госпиталя "Ленэкспо" и медучреждений, принадлежащих Минобороны РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru