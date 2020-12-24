Беглов назвал нецелесообразным создавать большой резерв коек в Петербурге

По словам губернатора, власти составляют прогноз по количеству поступивших пациентов и действуют, исходя из этих данных. Беглов отметил, что в больницы каждый день попадают 500-800 новых заболевших, однако подчеркнул, что примерно такое же количество пациентов выписывается.

Губернатор уверил зрителей, что эти меры вызваны желанием сохранить плановую медицинскую помощь в прежнем объеме. НСН ранее передавала, что резерв свободных коек в инфекционных стационарах Петербурга составляет около 3-4%. Лишь на этой неделе темп прироста госпитализаций стал снижаться.

Власти города подтверждают, что дополнительные койки для лечения зараженных COVID-19 необходимы, однако губернатор надеется получить их за счет госпиталя "Ленэкспо" и медучреждений, принадлежащих Минобороны РФ.