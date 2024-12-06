Песков охарактеризовал ситуацию в Курской области как кризисную

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Курской области кризисная. Поэтому, по его словам, «как сказал Путин, более чем востребован кризисный менеджер».

Ранее президент РФ Владимир Путин принял отставку Алексея Смирнова и назначил депутата Госдумы Александра Хинштейна врио главы Курской области. На встрече с Хинштейном президент отметил, что политик два года был советником директора Росгвардии (2016–2018), а в регионе сегодня «востребовано кризисное управление».