Песков охарактеризовал ситуацию в Курской области как кризисную
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Курской области кризисная. Поэтому, по его словам, «как сказал Путин, более чем востребован кризисный менеджер».
Ранее президент РФ Владимир Путин принял отставку Алексея Смирнова и назначил депутата Госдумы Александра Хинштейна врио главы Курской области. На встрече с Хинштейном президент отметил, что политик два года был советником директора Росгвардии (2016–2018), а в регионе сегодня «востребовано кризисное управление».
Когда Смирнов был назначен, Курская область подвергалась многочисленным обстрелам со стороны ВСУ, а 6 августа в Суджанском районе началось вторжение украинской армии на территорию региона. Последние недели Смирнова в должности сопровождались протестными акциями жителей приграничных районов, которые они проводили в Курске.
Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов растерялся в первые дни после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию региона, а потом у него не получилось выстроить коммуникацию с гражданами и обеспечить быстрое реагирование на вызовы, заявил политолог Евгений Минченко в разговоре с НСН.
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