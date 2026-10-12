Сборная России по футболу в ноябре сыграет в ретро-форме в память о Симоняне
12 октября исполнилось 100 лет со дня рождения Никиты Симоняна. Российский футбольный союз планирует посвятить его памяти один из ближайших домашних матчей национальной команды. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В ноябрьское международное окно ФИФА сборная может выйти на поле в специальной ретро-форме, созданной в стилистике СССР 1950-1970-х годов. РФС уже обратился в ФИФА за разрешением.
Акцию посвятят памяти Симоняна и первому крупному международному успеху отечественного футбола. Речь идет о победе Советского Союза на Олимпиаде 1956 года. Легендарный нападающий был одним из участников той команды.
Генсек РФС Максим Митрофанов объяснил, что грустно встречать юбилей без самого Никиты Павловича, который оставил огромный след в истории отечественного и мирового футбола.
В год столетия ведомство посвятило ему ряд соревнований, включая Юношескую и Школьную лиги. Ближайшие матчи Кубка начнутся с мемориальной акции и минуты оваций.
До этого сообщали, что на домашнем стадионе «Спартака» собирались установить памятник Никите Симоняну.
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