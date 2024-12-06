СМИ: Отставка врио губернатора Курской области может быть связана с хищениями

Также уточняется, что в хищениях могут быть замешаны заместители Смирнова Алексей Дедов и Роман Денисов, которые ранее привлекались в качестве свидетелей по делу о переносе сроков строительства линий обороны на границе с Украиной.

Защитные сооружения должны были появится в Курской области с 1-го августа.

В четверг, 5 ноября, стало известно, что президент РФ Владимир Путин назначил врио губернатора Курской области депутата Госдумы Александра Хинштейна, напоминает RT.







