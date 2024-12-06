СМИ: Отставка врио губернатора Курской области может быть связана с хищениями
Одной из причин внезапной отставки врио губернатора Курской области Алексея Смирнова могут быть хищения при строительстве защитных сооружений, сообщил Telegram-канал Mash.
По данным Telegram-канала, ранее управление капстроительства (УКС) региона требовало 2 млрд 112 млн рублей с местной Корпорации развития. Это было связано с тем, что та не успела вовремя сдать фортификационные постройки в рамках гособоронзаказа.
Также уточняется, что в хищениях могут быть замешаны заместители Смирнова Алексей Дедов и Роман Денисов, которые ранее привлекались в качестве свидетелей по делу о переносе сроков строительства линий обороны на границе с Украиной.
Защитные сооружения должны были появится в Курской области с 1-го августа.
В четверг, 5 ноября, стало известно, что президент РФ Владимир Путин назначил врио губернатора Курской области депутата Госдумы Александра Хинштейна, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru