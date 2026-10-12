Болгария попросила НАТО и ЕС помочь в расследовании атаки в Черном море
Болгария обратилась в Евросоюз и НАТО за технической помощью для продолжения расследования атаки беспилотников на два торговых судна в Черном море. Об этом сообщило правительство страны.
Премьер-министр Румен Радев заявил, что в ночь на 6 октября дроны атаковали два корабля в исключительной экономической зоне республики. Одно загорелось, другое затонуло. Кому принадлежали БПЛА, местные власти не знают.
В письмах председателю Евросовета Антониу Коште, главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и генсеку НАТО Марку Рютте Радев подчеркнул необходимость союзнической поддержки и призвал рассмотреть вопрос в приоритетном порядке.
В Софии добавили, что обломки беспилотников, которые позволили бы установить их происхождение, пока не нашли. В связи с этим Болгария продолжает поддерживать контакты с НАТО об оказании союзнической поддержки. ЕС же может содействовать технической помощью Комиссии и ее учреждений. Цель — изучить все вещественные доказательства, спутниковые данные и другие важные сведения.
Ранее на военном заводе «Емко» в Болгарии прогремели взрывы.
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