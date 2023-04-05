Патрушев заявил об усилении террористической активности в новых регионах
Украина усиливает террористическую активность в новых регионах России. Такое заявление в беседе с журналистами сделал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
По его словам, Киев готовит теракты при содействии Соединенных Штатов и их союзников.
Патрушев отметил, что попытки дестабилизации ситуации в Донецкой и Луганской республиках, Запорожской и Херсонской областях будут жестко пресекаться.
«Отмечается высокий уровень тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных пособниками киевского режима», - сказал секретарь Совбеза.
Экс-советник по оборонной политике при Пентагоне Марио Лойола ранее предложил Белому дому убедить Украину «продать» России часть территорий, передает «Радиоточка НСН».
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