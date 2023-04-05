Патрушев заявил об усилении террористической активности в новых регионах

Украина усиливает террористическую активность в новых регионах России. Такое заявление в беседе с журналистами сделал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

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По его словам, Киев готовит теракты при содействии Соединенных Штатов и их союзников.

Патрушев отметил, что попытки дестабилизации ситуации в Донецкой и Луганской республиках, Запорожской и Херсонской областях будут жестко пресекаться.

«Отмечается высокий уровень тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных пособниками киевского режима», - сказал секретарь Совбеза.

Экс-советник по оборонной политике при Пентагоне Марио Лойола ранее предложил Белому дому убедить Украину «продать» России часть территорий, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:УкраинаТерроризмНиколай Патрушев

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