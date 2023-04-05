Путин: западные спецслужбы помогают Украине в организации терактов на территории России

По его словам, сейчас есть все основания утверждать, что к подготовке диверсий и терактов в РФ причастны западные спецслужбы.

Путин также отметил, что теракты на территории новых регионов России устраиваются регулярно, а их целями становятся представители власти, правоохранительных органов, учителя и журналисты.

Ранее Владимир Путин оценил обстановку в новых российских регионах, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

