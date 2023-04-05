Путин: западные спецслужбы помогают Украине в организации терактов на территории России

Западные спецслужбы помогают украинским силовикам в организации терактов на территории России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания российского Совета безопасности, сообщает телеканал «Россия 24».

«Неонацисты и их пособники действуют не только на территории новых субъектов федерации, но и совершают преступления в других регионах», - подчеркнул глава государства.

Путин потребовал жёстко пресекать пропаганду неонацистов в новых регионах РФ

По его словам, сейчас есть все основания утверждать, что к подготовке диверсий и терактов в РФ причастны западные спецслужбы.

Путин также отметил, что теракты на территории новых регионов России устраиваются регулярно, а их целями становятся представители власти, правоохранительных органов, учителя и журналисты.

Ранее Владимир Путин оценил обстановку в новых российских регионах, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт Кремля
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