Омский губернатор заявил о возможных отставках после скандала со «скорыми»

Губернатор Омской области Александр Бурков на фоне скандала со скорой помощью заявил о возможных увольнениях в региональном Минздраве.

Глава региона отметил, что кадровые решения после проведенное проверки могут приняты не только в отношении главы ведомства, но и других сотрудников, передает 12-й канал.

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По словам Буркова, причина ЧП - системный сбой в министерстве, во взаимодействии Минздрава со скорой помощью и ковидными стационарами.

На прошлой неделе несколько машин «скорой» в Омске приехали к зданию Минздрава после того, как провозили больных с подозрением на коронавирус в течение 10-12 часов и ни одна больница не взяла их из-за отсутствия свободных мест, сообщает телеканал «360».

После инцидента от работы отстранили заместителя министра здравоохранения региона Анастасию Малову.

НСН опросила медиков, депутатов и экспертов, чтобы понять, как России справляться с пандемией на фоне отсутствия в регионах возможностей для госпитализации тяжелобольных пациентов.


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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:КоронавирусСкорая ПомощьОмская Область
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