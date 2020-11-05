Омский губернатор заявил о возможных отставках после скандала со «скорыми»
Губернатор Омской области Александр Бурков на фоне скандала со скорой помощью заявил о возможных увольнениях в региональном Минздраве.
Глава региона отметил, что кадровые решения после проведенное проверки могут приняты не только в отношении главы ведомства, но и других сотрудников, передает 12-й канал.
По словам Буркова, причина ЧП - системный сбой в министерстве, во взаимодействии Минздрава со скорой помощью и ковидными стационарами.
На прошлой неделе несколько машин «скорой» в Омске приехали к зданию Минздрава после того, как провозили больных с подозрением на коронавирус в течение 10-12 часов и ни одна больница не взяла их из-за отсутствия свободных мест, сообщает телеканал «360».
После инцидента от работы отстранили заместителя министра здравоохранения региона Анастасию Малову.
НСН опросила медиков, депутатов и экспертов, чтобы понять, как России справляться с пандемией на фоне отсутствия в регионах возможностей для госпитализации тяжелобольных пациентов.
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