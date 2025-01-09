Очищенный от мазута песок хотят вернуть на пляжи Анапы
Эксперты решают вопрос возвращения очищенного и обеззараженного песка на берег Черного моря в Анапе. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в телеграм-канале.
В сообщении отмечается, что грунт с нефтепродуктами привозят на единую площадку, с которой в дальнейшем его отправят на предприятия для очистки и обеззараживания.
Специалисты одновременно прорабатывают возможность провести очистку так, чтобы затем экологически безопасный песок вернуть на берег. После разлива нефтепродуктов из двух танкеров «Волгонефть» с пляжей Анапы и Темрюкского района специалисты и волонтеры убрали свыше 139 тысяч тонн загрязненного мазутом песка.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что выбросов мазута в Крыму может быть на уровне Краснодарского края. Очаговые мазутные загрязнения уже находят практически по всему Южному берегу Крыма, в Севастополе и Евпатории. На устранение мазута в Черном море потребуется минимум два года, а на восстановление экосистемы уйдет более 15 лет, заявил академический эколог Артем Акшинцев в разговоре с НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru