Очищенный от мазута песок хотят вернуть на пляжи Анапы

Эксперты решают вопрос возвращения очищенного и обеззараженного песка на берег Черного моря в Анапе. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в телеграм-канале.

В сообщении отмечается, что грунт с нефтепродуктами привозят на единую площадку, с которой в дальнейшем его отправят на предприятия для очистки и обеззараживания.