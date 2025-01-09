Очищенный от мазута песок хотят вернуть на пляжи Анапы

Эксперты решают вопрос возвращения очищенного и обеззараженного песка на берег Черного моря в Анапе. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в телеграм-канале.

В сообщении отмечается, что грунт с нефтепродуктами привозят на единую площадку, с которой в дальнейшем его отправят на предприятия для очистки и обеззараживания.

Кондратьев: На Кубани собрали почти 130 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта

Специалисты одновременно прорабатывают возможность провести очистку так, чтобы затем экологически безопасный песок вернуть на берег. После разлива нефтепродуктов из двух танкеров «Волгонефть» с пляжей Анапы и Темрюкского района специалисты и волонтеры убрали свыше 139 тысяч тонн загрязненного мазутом песка.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что выбросов мазута в Крыму может быть на уровне Краснодарского края. Очаговые мазутные загрязнения уже находят практически по всему Южному берегу Крыма, в Севастополе и Евпатории. На устранение мазута в Черном море потребуется минимум два года, а на восстановление экосистемы уйдет более 15 лет, заявил академический эколог Артем Акшинцев в разговоре с НСН.


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ФОТО: Оперштаб Краснодарский край
ТЕГИ:ЭкологияПляжиАнапа

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