Кондратьев: На Кубани собрали почти 130 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта
Почти 130 тысяч тонн загрязнённого мазутом грунта собрали и вывезли с побережья Анапы и Темрюкского района. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
На заседании регионального Оперативного штаба он отметил, что из указанного количества 35 тысяч тонн направили на переработку, а еще 95 тысяч тонн до сих пор находятся на площадке временного накопления в хуторе Воскресенском.
«Нужно не накапливать грунт, а максимально быстро его утилизировать», - подчеркнул Кондратьев, призвав проработать дополнительные варианты уничтожения «замазученного песка».
Ранее глава Крыма Сергеё Аксёнов заявил, что ситуация с выбросами мазута в республике может ухудшиться, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru