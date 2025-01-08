Кондратьев: На Кубани собрали почти 130 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта

На заседании регионального Оперативного штаба он отметил, что из указанного количества 35 тысяч тонн направили на переработку, а еще 95 тысяч тонн до сих пор находятся на площадке временного накопления в хуторе Воскресенском.

«Нужно не накапливать грунт, а максимально быстро его утилизировать», - подчеркнул Кондратьев, призвав проработать дополнительные варианты уничтожения «замазученного песка».

Ранее глава Крыма Сергеё Аксёнов заявил, что ситуация с выбросами мазута в республике может ухудшиться, сообщает RT.