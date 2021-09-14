Обвиняемые в убийстве пенсионерки мигранты не жили в общежитии Бужанинова

«Эти двое людей жили на дачном частном участке в "Приозерье", если я не ошибаюсь, которое вы, местные жители, должны знать. Находится на расстоянии более двух километров», - цитирует Токарева ТАСС.

По словам чиновника, задержанные жили в палатке и строили частный дом. Он подчеркнул, что они не имели «никакого отношения» к общежитию и не работали на предприятии «Экоокна», где были трудоустроены большинство местных мигрантов. Токарев сослался на документы СК РФ, которые были в его распоряжении.

Всех мигрантов вывезли из общежития подмосковного села Бужаниново после протестов местных жителей. Об этом сообщает администрация Сергиево-Посадского городского округа.

