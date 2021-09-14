Обвиняемые в убийстве пенсионерки мигранты не жили в общежитии Бужанинова

Обвиняемые в убийстве пенсионерки в деревне Бужаниново Московской области не жили в общежитии для мигрантов. Об этом рассказал глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев на встрече с жителями.

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«Эти двое людей жили на дачном частном участке в "Приозерье", если я не ошибаюсь, которое вы, местные жители, должны знать. Находится на расстоянии более двух километров», - цитирует Токарева ТАСС.

По словам чиновника, задержанные жили в палатке и строили частный дом. Он подчеркнул, что они не имели «никакого отношения» к общежитию и не работали на предприятии «Экоокна», где были трудоустроены большинство местных мигрантов. Токарев сослался на документы СК РФ, которые были в его распоряжении.

Всех мигрантов вывезли из общежития подмосковного села Бужаниново после протестов местных жителей. Об этом сообщает администрация Сергиево-Посадского городского округа.

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Фото: vk.com/zdes_govoryat
ТЕГИ:Сергиев ПосадМигрантыУбийствоПодмосковье
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