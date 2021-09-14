Мигрантов выселили из Бужанинова после убийства пенсионерки и стихийного схода

Всех мигрантов вывезли из общежития подмосковного села Бужаниново после протестов местных жителей. Об этом сообщает администрация Сергиево-Посадского городского округа.

Там уточнили, что гастарбайтеры помещены на охраняемую территорию, где будет организован контрольно-пропускной режим. Рабочих будут привозить и увозить на автобусах, отслеживать их перемещения.

Жители Бужанинова вышли на стихийный сход накануне вечером, после того как стало известно об убийстве и изнасиловании 67-летней пенсионерки. Люди жаловались на поведение приезжих выходцев из средней Азии и потребовали выселить их из общежития. Основная часть гастарбатеров работало по найму на предприятии «Экоокна».