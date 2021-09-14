Мигрантов выселили из Бужанинова после убийства пенсионерки и стихийного схода

Всех мигрантов вывезли из общежития подмосковного села Бужаниново после протестов местных жителей. Об этом сообщает администрация Сергиево-Посадского городского округа.

Там уточнили, что гастарбайтеры помещены на охраняемую территорию, где будет организован контрольно-пропускной режим. Рабочих будут привозить и увозить на автобусах, отслеживать их перемещения.

Жители Бужанинова вышли на стихийный сход накануне вечером, после того как стало известно об убийстве и изнасиловании 67-летней пенсионерки. Люди жаловались на поведение приезжих выходцев из средней Азии и потребовали выселить их из общежития. Основная часть гастарбатеров работало по найму на предприятии «Экоокна».

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По подозрению в причастности к убийству пожилой женщины задержаны двое граждан Таджикистана, проживавшие там же. Правда, по данным Следственного комитета, они работали в другом месте - на строительстве частного дома в садовом товариществе «Приозерный».

Глава Сергиева-Посада Михаил Токарев пообещал выполнить требование участников схода, и закрыть общежитие в Бужанинове. Вслед за этим губернатор Московской области Андрей Воробьев отдал соответствующее распоряжение.

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Фото: sergiev-reg.ru
ТЕГИ:МигрантыУбийствоСергиев Посад
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