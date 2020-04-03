Новые случаи COVID-19 обнаружены в 32 регионах России
В 32 российских регионах за последние сутки выявили 601 случай заражения COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России.
По его данным, за сутки в стране умерли четыре человека, у которых был подтверждён коронавирус. Общее число летальных случаев достигло 34.
Выздоровели за сутки 32 пациента. За всё время от COVID-19 в стране излечился 281 человек.
Впервые коронавирус выявлен у пациентов в Республике Ингушетия и Еврейской автономной области, передает RT.
В Москве выявлены 448 новых случаев. Всего в России инфицированы более 4 тысяч человек. В мире число заразившихся новой инфекцией перевалило за 1 миллион.
Президент России Владимир Путин по промежуточным итогам первой нерабочей недели объявил, что россияне проведут в режиме выходного дня весь апрель. Такая мера необходима для борьбы с распространением коронавируса. Продление нерабочего периода логично с точки зрения борьбы с коронавирусом, но трагично с точки зрения экономики: россияне не знают, где брать деньги, пишет НСН.
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