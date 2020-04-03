Лещенко спел для поклонников из больничной палаты в Коммунарке
Народный артист РСФСР Лев Лещенко, который сейчас находится в больнице в Коммунарке с пневмонией, записал для поклонников видеообращение. Его он опубликовал на своей странице в Instagram.
Лещенко пожелал всем здоровья, а также беречь своих близких и исполнил отрывок из песни «Надежда».
Ранее директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель запустил в Instagram флешмоб, попросив поддержать оказавшегося на больничной койке артиста, исполнив песню Александры Пахмутовой и Николая Добронравова «Надежда» из его репертуара.
В конце марта главный врач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко подтвердил, что у певца Льва Лещенко диагностирован коронавирус.
Лещенко и его супругу госпитaлизировaли из-зa ухудшения сaмочувствия после гaстролей в США и Кaнaде. Они вернулись в Россию 11 мaртa и вскоре почувствовaли недомогание. Перед госпитализацией Лещенко успел побывать на праздновании дня рождения сестры продюсера Игоря Крутого, где в качестве гостей присутствовали и многие отечественные селебрети.
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