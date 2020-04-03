Лещенко спел для поклонников из больничной палаты в Коммунарке

Народный артист РСФСР Лев Лещенко, который сейчас находится в больнице в Коммунарке с пневмонией, записал для поклонников видеообращение. Его он опубликовал на своей странице в Instagram.

Лещенко пожелал всем здоровья, а также беречь своих близких и исполнил отрывок из песни «Надежда».