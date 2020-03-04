Нижегородский губернатор проверился на коронавирус
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин решил провериться на коронавирус. Об этом он написал на своей странице в Instagram. Он призвал не верить в слухи об эпидемии. По его словам, в Нижегородской области случаев заражения этим инфекционным заболеванием не зарегистрировано.
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Приходят вопросы про коронавирус. Первое, к чему призываю - не верить слухам и, главное, не способствовать их распространению. Уже сейчас вижу множество фейков. Случаев заражения в Нижегородской области нет. И все ответственные структуры работают над тем, чтобы этот показатель так и оставался на нуле. В аэропорту Стригино проверяют прибывающих из регионов, где была зафиксирована болезнь. Ежедневно проверяются заболевшие респираторными заболеваниями, прибывшие из КНР, Южной Кореи, Италии, Ирана. Вчера сам был в Семашко с жалобами на простудные явления и сам сдал анализы на коронавирус. Результат отрицательный))) В общем, критически и спокойно оценивайте и воспринимайте информацию из непроверенных источников. На фото - процесс проверки прибывающих в Стригино.
Никитин сообщил, что накануне побывал в больнице имени Семашко с жалобами на симптомы простуды, сдал тест на коронавирус, он оказался отрицательным.
В Нижегородской области 35 человек находятся под наблюдением по месту жительства. Все они прибыли из стран с неблагополучной по коронавирусу ситуацией. Первичный тест на смертельное заболевание показал у них отрицательный результат.
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что с точки зрения специалистов ситуация с коронавирусом в Китае не может считаться эпидемией.
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