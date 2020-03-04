Нижегородский губернатор проверился на коронавирус

Никитин сообщил, что накануне побывал в больнице имени Семашко с жалобами на симптомы простуды, сдал тест на коронавирус, он оказался отрицательным.

В Нижегородской области 35 человек находятся под наблюдением по месту жительства. Все они прибыли из стран с неблагополучной по коронавирусу ситуацией. Первичный тест на смертельное заболевание показал у них отрицательный результат.