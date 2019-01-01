Нечеловечная власть. В Екатеринбурге убирают забор раздора

«На лицо то, что имеем дело с системой коммуникационных ошибок, что со стороны власти, что со стороны церкви, так и со стороны противников. В этом смысле это разговор людей, которые, на мой взгляд, в какой-то момент потеряли язык и неспособны договариваться, и нет площадок для того, чтобы это делать. Можно ли было решать эту ситуацию по-другому? Да, на мой взгляд, конечно, можно, не доводя это до той ситуации, которая возникла сейчас. То, что возникает искушение использовать ситуацию, подогревать ее искусственно, это мы видим в репортажах, которые есть. Есть и политические деятели, и общественники, и многие другие, которые хотели бы использовать эту ситуацию для того, чтобы нарастить и капитализировать свое влияние», — отметил политолог.

Городские протесты попали на федеральную повестку и в ситуацию был вынужден вмешаться президент России Владимир Путин. Глав государства предложил провести опрос жителей Екатеринбурга, чтобы выяснить их отношение к строительству храма в сквере. На время проведения опроса подготовку к строительству храма приостановили.

Внимание Кремля и лично Владимира Путина к ситуации в Екатеринбурге свидетельствует о некомпетентности региональных властей в решении этой проблемы, ранее заявил НСН политтехнолог Марат Баширов.