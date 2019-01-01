Нечеловечная власть. В Екатеринбурге убирают забор раздора
Политологи рассказали НСН о причинах нашумевших протестов в уральском городе и некомпетентности местных властей.
В Екатеринбурге начался разбор строительных конструкций на месте возведения храма святой Екатерины в сквере в центре города. Об этом «РИА Новостям» рассказал директор Фонда святой Екатерины, являющегося организатором строительства, Александр Андреев.
Накануне митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл выступил с предложением убрать забор вокруг строительной площадки. По его словам, забор стал «символом раздора»
Акции протеста против возведения храма в екатеринбургском сквере прошли на прошлой неделе. В общей сложности были задержаны порядка 100 человек. Как пояснил НСН генеральный директор Центра стратегического планирования, политический консультант Виктор Потуремский причиной стало отсутствие налаженной коммуникации между населением и властями города.
«На лицо то, что имеем дело с системой коммуникационных ошибок, что со стороны власти, что со стороны церкви, так и со стороны противников. В этом смысле это разговор людей, которые, на мой взгляд, в какой-то момент потеряли язык и неспособны договариваться, и нет площадок для того, чтобы это делать. Можно ли было решать эту ситуацию по-другому? Да, на мой взгляд, конечно, можно, не доводя это до той ситуации, которая возникла сейчас. То, что возникает искушение использовать ситуацию, подогревать ее искусственно, это мы видим в репортажах, которые есть. Есть и политические деятели, и общественники, и многие другие, которые хотели бы использовать эту ситуацию для того, чтобы нарастить и капитализировать свое влияние», — отметил политолог.
Городские протесты попали на федеральную повестку и в ситуацию был вынужден вмешаться президент России Владимир Путин. Глав государства предложил провести опрос жителей Екатеринбурга, чтобы выяснить их отношение к строительству храма в сквере. На время проведения опроса подготовку к строительству храма приостановили.
Внимание Кремля и лично Владимира Путина к ситуации в Екатеринбурге свидетельствует о некомпетентности региональных властей в решении этой проблемы, ранее заявил НСН политтехнолог Марат Баширов.
«Самый ужас в том, что власти фактически потеряли свое лицо. В китайской философии это означает перестать быть человеком. В нашей российской действительности этого допускать никак нельзя. Власти показали, что они недееспособны, не самостоятельны. Все миротворческие инициативы были озвучены после мягкого предложения президента. Из Кремля даже окрика не последовало, был совет – проведите опрос жителей того района, где собираются строить храм», - отметил политолог в беседе с НСН.
В итоге, пока власти Екатеринбурга готовятся к проведению опроса жителей, забор, ограждавший зону строительства, уже вывезли. Поможет ли это губернатору Куйвашеву сохранить свой пост, а жителям Екатеринбурга свой сквер, покажет только время.
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