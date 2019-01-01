Куйвашев может лишиться поста из-за митингов в Екатеринбурге

Опрос о строительстве храма Святой Екатерины в Екатеринбурге предварительно обсудят в гордуме. Об этом на брифинге заявил мэр города Александр Высокинский. Вопрос возведения собора в сквере возле Театра драмы фактически разделил город на две противоборствующие стороны. Одни готовы защищать идею, утверждая, что Екатеринбургу храм нужен взамен снесенного в советские годы. Другие полагают, что горожане лишатся возможности отдыхать на природе.

Накануне в ситуацию был вынужден вмешаться президент России Владимир Путин. После акций протеста, для разгона которых были вызваны силы ОМОНа, он предложил простой и конструктивный способ решить конфликт. «Провести опрос. И меньшинство должно подчиниться большинству. В этом и состоит принцип демократии. Но при этом, безусловно, нужно учесть мнение и интересы этого меньшинства», - заявил глава государства.

Политтехнолог Марат Баширов в беседе с НСН отметил, что внимание Кремля и лично Владимира Путина в ситуацию свидетельствует о некомпетентности региональных властей в решении этой проблемы.

«Это вынужденное решение для мэрии, принятое после указаний сверху. Президент выступил с таким предложением. И это показывает, что у екатеринбургских властей совершенно нет политического чутья. И люди не чувствуют своего населения, у них отсутствует обратная связь. Они не были способны увидеть настроения горожан и не понимают, к каким последствиям весь этот конфликт мог привести», - отметил политолог.

Марат Баширов предположил, что, если судить по информации СМИ, то в эти выходные в акции могли бы принять участие 15-20 тысяч человек.