Куйвашев может лишиться поста из-за митингов в Екатеринбурге
Политтехнолог заявил НСН, что это плохой знак для властей Екатеринбурга после вмешательства в историю со строительством храма президента.
Опрос о строительстве храма Святой Екатерины в Екатеринбурге предварительно обсудят в гордуме. Об этом на брифинге заявил мэр города Александр Высокинский. Вопрос возведения собора в сквере возле Театра драмы фактически разделил город на две противоборствующие стороны. Одни готовы защищать идею, утверждая, что Екатеринбургу храм нужен взамен снесенного в советские годы. Другие полагают, что горожане лишатся возможности отдыхать на природе.
Накануне в ситуацию был вынужден вмешаться президент России Владимир Путин. После акций протеста, для разгона которых были вызваны силы ОМОНа, он предложил простой и конструктивный способ решить конфликт. «Провести опрос. И меньшинство должно подчиниться большинству. В этом и состоит принцип демократии. Но при этом, безусловно, нужно учесть мнение и интересы этого меньшинства», - заявил глава государства.
Политтехнолог Марат Баширов в беседе с НСН отметил, что внимание Кремля и лично Владимира Путина в ситуацию свидетельствует о некомпетентности региональных властей в решении этой проблемы.
«Это вынужденное решение для мэрии, принятое после указаний сверху. Президент выступил с таким предложением. И это показывает, что у екатеринбургских властей совершенно нет политического чутья. И люди не чувствуют своего населения, у них отсутствует обратная связь. Они не были способны увидеть настроения горожан и не понимают, к каким последствиям весь этот конфликт мог привести», - отметил политолог.
Марат Баширов предположил, что, если судить по информации СМИ, то в эти выходные в акции могли бы принять участие 15-20 тысяч человек.
«Отсутствие обратной связи у властей, но наличие таких индикаторов у президента – это плохой сигнал для региона».
«Под удар попадает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, потому что мэра назначают, а не выбирают жители Екатеринбурга. Куйвашев находится в вертикали федеральной власти, он избирается напрямую. В этой связи я бы ожидал каких-то действий с его стороны. Но с точки зрения административного характера этого конфликта, он – муниципальный. Власти выделяют средства, утверждают строительство, даже то, где будут проходить митинги. Возникает коллизия, насколько Куйвашев сможет минимизировать для себя административно-репутационный эффект, который сегодня явно отрицательный», - считает Баширов.
К слову, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что администрация выступает против идеи проведения референдума по строительству храма, так как из-за сложности процедур это «подвесит» конфликтную ситуацию в городе надолго. А главная цель – «сделать не быстро, а сделать правильно».
«Самый уже в том, что власти фактически потеряли свое лицо. В китайской философии это означает перестать быть человеком. В нашей российской действительности этого допускать никак нельзя. Власти показали, что они недееспособны, не самостоятельны. Все миротворческие инициативы были озвучены после мягкого предложения президента. Из Кремля даже окрика не последовало, был совет – проведите опрос жителей того района, где собираются строить храм», - отметил политолог в беседе с НСН Марат Баширов.
Стихийные несанкционированные акции протеста начались в Екатеринбурге 13 мая после того, как на месте будущей стройки храма появился забор. Они продолжались четыре дня. В результате были задержаны десятки человек, по некоторым из них суд принял решение об административном аресте.
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