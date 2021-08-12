«Сажать разгильдяев!» Экологи назвали способы очищения воздуха Красноярска

«Преступники экологические хищнически используют природные ресурсы, принадлежащие народу. Отдельные физические лица, которые в России практически не бывают, снимают максимум прибыли, не вкладывая ничего, потому что им просто неинтересно это. Кто должен следить за тем, чтобы они выполняли требования законодательства? Сейчас на одного из топ-менеджеров прокуратора подала в суд для возбуждения уголовного дела, а на остальных не подали, чего ждали? Пусть все догорит уже, пусть пустыня будет выжженная. Губернатор Усс же сказал, что экономически нецелесообразно тушить лес. Я считаю, что экономически нецелесообразно иметь таких разгильдяев у власти. А если они туда как-то пробрались и при этом совершили преступления экологические, давайте их сажать, чтобы боялись хотя бы. Вот так можно сделать воздух в Красноярске чище и никак иначе», - отметил он.

В свою очередь, бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подтвердил, что город и так находится в плачевном состоянии, а внешнее воздействие в виде пожаров может существенно его ухудшить.