«Сажать разгильдяев!» Экологи назвали способы очищения воздуха Красноярска
Андрей Пешков рассказал «Радиоточке НСН», почему власти не замечают очевидных проблем в регионе, а Ильдар Неверов отметил, что ситуация в целом может улучшиться к 2024 году.
Советник губернатора Красноярского края Андрей Агафонов раскритиковал жителей регионального центра, оставивших возмущенные комментарии в соцсетях не заметившего смог над городом фигуриста Алексея Ягудина.
«Как люди в это превратились, в эту ноющую кучу дерьма? <…> Это не жители Сибири, это вообще не русские, это какой-то плаксивый сброд», — говорится в посте советника губернатора в Facebook, скриншот которого опубликовали СМИ. Спустя несколько минут чиновник удалил пост.
Директор Всероссийского института природы, заслуженный эколог РФ Андрей Пешков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал обратить внимание на деятельность властей региона, которые закрывают глаза на серьезные экологические преступления, становясь их соучастниками.
«Преступники экологические хищнически используют природные ресурсы, принадлежащие народу. Отдельные физические лица, которые в России практически не бывают, снимают максимум прибыли, не вкладывая ничего, потому что им просто неинтересно это. Кто должен следить за тем, чтобы они выполняли требования законодательства? Сейчас на одного из топ-менеджеров прокуратора подала в суд для возбуждения уголовного дела, а на остальных не подали, чего ждали? Пусть все догорит уже, пусть пустыня будет выжженная. Губернатор Усс же сказал, что экономически нецелесообразно тушить лес. Я считаю, что экономически нецелесообразно иметь таких разгильдяев у власти. А если они туда как-то пробрались и при этом совершили преступления экологические, давайте их сажать, чтобы боялись хотя бы. Вот так можно сделать воздух в Красноярске чище и никак иначе», - отметил он.
В свою очередь, бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подтвердил, что город и так находится в плачевном состоянии, а внешнее воздействие в виде пожаров может существенно его ухудшить.
«Красноярск входит в перечень городов, которые будут существенно модернизированы в рамках нацпроекта «Экология». В рамках федерального проекта «Чистый воздух» в Красноярске будут пересмотрены системы промышленных выбросов в атмосферу до 2024 года. Изначально город находится в плачевном состоянии в плане качества атмосферного воздуха. И зачастую не потому, что там много промышленных предприятий, а именно из-за большого скопления автомобилей. Роза ветров такова, что эти газы остаются в городе. И любое другое внешнее воздействие, включая пожары, к сожалению, может существенно ухудшить состояние воздуха в Красноярске», - объяснил он.
По данным космического мониторинга и местных старост, задымление от лесных пожаров зафиксировано в 944 населенных пунктах 35 муниципальных образований Красноярского края.
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