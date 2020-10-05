Теневой бизнес и репрессии. Аналитик объяснила отставку главы Дагестана

Президент РФ Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Владимира Васильева по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы республики назначен бывший полпред президента на Северном Кавказе и экс-сенатор от Ставрополья Сергей Меликов.

Ранее СМИ сообщали, что Васильев может попросить о своей отставке до думских выборов 2021 года. Сообщалось, что причина - возраст Васильева и проблемы со здоровьем.

Главный научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич в эфире НСН рассказала, что изменится в республике после ухода Васильева.

«Один генерал сменил другого генерала. Принципиально это ничего не меняет», - отметила Зубаревич.

По ее мнению, Дагестану для развития требуется снизить давление силовиков.