Теневой бизнес и репрессии. Аналитик объяснила отставку главы Дагестана

Главный научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ в эфире НСН рассказала, что изменится в республике после ухода Васильева.



Президент РФ Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Владимира Васильева по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы республики назначен бывший полпред президента на Северном Кавказе и экс-сенатор от Ставрополья Сергей Меликов.

Ранее СМИ сообщали, что Васильев может попросить о своей отставке до думских выборов 2021 года. Сообщалось, что причина - возраст Васильева и проблемы со здоровьем.

Главный научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич в эфире НСН рассказала, что изменится в республике после ухода Васильева.

«Один генерал сменил другого генерала. Принципиально это ничего не меняет», - отметила Зубаревич.

По ее мнению, Дагестану для развития требуется снизить давление силовиков.

Глава Дагестана ушел в отставку

«Облегчить легализацию теневого бизнеса и терпеливо ждать. Потому что быстро ничего не получится. Нет доверия. Люди привыкли сидеть в тени, и одними репрессиями из тени не вытащишь. Нужно доверие, чтобы люди понимали: если ты выходишь из тени, то будет лучше. Но поскольку поборы никто не отменял, то выход из тени означает двойное налогообложение – легальное и поборы, которые берут все контролирующие структуры. Доля теневой экономики там очень значительна», - указала эксперт.

Ранее экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов в эфире НСН рассказал, чем нужно будет заняться сменщику Васильева после его ухода.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ВасильевДагестан
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