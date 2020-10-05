Глава Дагестана ушел в отставку

Как говорится в сообщении пресс-службы Кремля, Путин принял отставку Васильева по собственному желанию.

Ранее СМИ сообщали, что Васильев может попросить о своей отставке до думских выборов 2021 года. Сообщалось, что причина — в возрасте Васильева и проблемах со здоровьем.

Экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов в эфире НСН рассказал, чем нужно будет заняться сменщику Васильева после его ухода.









