Глава Дагестана ушел в отставку
Глава Дагестана Владимир Васильев ушел в отставку. Временно исполняющим обязанности главы республики назначен Сергей Меликов.
Как говорится в сообщении пресс-службы Кремля, Путин принял отставку Васильева по собственному желанию.
Ранее СМИ сообщали, что Васильев может попросить о своей отставке до думских выборов 2021 года. Сообщалось, что причина — в возрасте Васильева и проблемах со здоровьем.
Экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов в эфире НСН рассказал, чем нужно будет заняться сменщику Васильева после его ухода.
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