Абдулатипов рассказал про «беду» главы Дагестана Васильева и его сменщика
Экс-глава Дагестана также назвал НСН имя человека, которого считает достойным преемником на посту руководителя республики.
Глава Дагестана Владимир Васильев может уйти со своего поста до выборов в Госдуму, сообщили источники СМИ. По их данным, причиной отставки может стать возраст главы республики, которому в августе исполнился 71 год, и определенные проблемы со здоровьем. Вместе с тем, источник в правительстве республики опроверг планы Васильева на досрочную отставку.
Экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов в эфире НСН рассказал, чем нужно будет заняться сменщику Васильева после его ухода.
«Необходимо вернуться к программам, которые были в Дагестане, с учетом реалий республики и самобытности народа. Многие наши недостатки и трудности и в России, и в Дагестане происходят из-за того, что в начале 90-х годов нам была навязана модель развития, которая не соответствует нашим реалиям. Отсюда эгоизм, отсюда потребительство, потворствование животным инстинктам и снижение уровня общественных интересов», - напомнил Абдулатипов.
По его словам, в республике провели реформу управления раньше, чем в России в целом. «Когда мы были в Дагестане, мы руководствовались теми преобразованиями, которые были успешны в России, но не дошли до республики. Этот потенциал должен быть учтен. Мы даже собрали в свое время примеры из кризисных регионов мира, начиная с Сицилии и заканчивая Балканами, чтобы посмотреть, что и как им приходилось делать. На этой основе были разработаны программы, в Дагестане началась реализация проектного управления в 2013 году, в то время как на федеральном уровне – в 2016-м», - пояснил собеседник НСН.
Он рассказал, кто мог бы сменить Васильева во главе республики.
«У Дагестана есть хороший потенциал, но его нужно вернуть в спокойное, стабильное русло. Надо, чтобы люди поверили во власть. Я, когда уходил в отставку, предлагал Сергея Меликова и еще нескольких людей. Мы с Меликовым работали, он был полпредом президента на Северном Кавказе, это очень мужественный, патриотичный, очень порядочный человек. Это была бы хорошая кандидатура. Но он тогда отказался, к сожалению. Васильев тоже хороший, опытный человек. Но он недостаточно знает регион. В этом его беда», - заключил Абдулатипов.
Владимир Васильев был назначен временно исполняющим обязанности главы Дагестана в октябре 2017 года. В сентябре 2018-го он был избран главой республики Народным собранием Дагестана. С мая 2018 года Васильев является старейшим по возрасту руководителем субъекта России.
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