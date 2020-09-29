Абдулатипов рассказал про «беду» главы Дагестана Васильева и его сменщика

По его словам, в республике провели реформу управления раньше, чем в России в целом. «Когда мы были в Дагестане, мы руководствовались теми преобразованиями, которые были успешны в России, но не дошли до республики. Этот потенциал должен быть учтен. Мы даже собрали в свое время примеры из кризисных регионов мира, начиная с Сицилии и заканчивая Балканами, чтобы посмотреть, что и как им приходилось делать. На этой основе были разработаны программы, в Дагестане началась реализация проектного управления в 2013 году, в то время как на федеральном уровне – в 2016-м», - пояснил собеседник НСН.



Он рассказал, кто мог бы сменить Васильева во главе республики.



«У Дагестана есть хороший потенциал, но его нужно вернуть в спокойное, стабильное русло. Надо, чтобы люди поверили во власть. Я, когда уходил в отставку, предлагал Сергея Меликова и еще нескольких людей. Мы с Меликовым работали, он был полпредом президента на Северном Кавказе, это очень мужественный, патриотичный, очень порядочный человек. Это была бы хорошая кандидатура. Но он тогда отказался, к сожалению. Васильев тоже хороший, опытный человек. Но он недостаточно знает регион. В этом его беда», - заключил Абдулатипов.

Владимир Васильев был назначен временно исполняющим обязанности главы Дагестана в октябре 2017 года. В сентябре 2018-го он был избран главой республики Народным собранием Дагестана. С мая 2018 года Васильев является старейшим по возрасту руководителем субъекта России.

