Антикоррупционный комитет назвал главу Хакасии виновным во взятках своего зама
Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в эфире НСН заявил, что за коррупционные преступления подчиненных ответственность должен нести и сам глава региона.
Заместителя главы Хакасии, министр строительства и ЖКХ Сергей Новиков 17 апреля задержан сотрудниками ФСБ при получении взятки в размере двух миллионов рублей. По данным следствия, Новиков вымогал 12 млн рублей у строительного подрядчика за поддержку, но получил только «аванс», в результате чего было возбуждено уголовное дело. Глава Хакасии Валентин Коновалов прокомментировал задержание своего зама на сайте регионального правительства, заявив, что если обвинение будет доказано, то тогда Новиков должен быть наказан по всей строгости закона.
Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в эфире НСН призвал к ответственности Коновалова, отметив, что по законам военного времени за подобное расстреливали.
«Глава региона попытается откреститься, скажет, что ничего об этом не знал. Хотя сегодня, в той ситуации, в которой мы оказались, руководители должны нести персональную ответственность за подобные истории. Потому что это предательство и во время войны за такое расстреливали. Это в целом типичный случай, когда человек идёт на службу сразу с коррупционной мотивацией, и он ещё не успел прийти, а уже «решает вопросы». И в таких случаях, когда такие кадры подбираются, рекомендуются и выбираются, должна быть чёткая и прямая ответственность руководителя. Другого варианта быть не должно!», - возмутился Кабанов.
Ранее Кирилл Кабанов в эфире НСН заявил, что чиновники, которые воруют во время кризиса – «конченые люди, у которых не осталось ничего святого». Также он подчеркнул, что жалеет о том, что в стране не введено чрезвычайное положение.
Кроме того, накануне стало известно, что президент России Владимир Путин перенёс срок декларирования чиновниками своих доходов и расходов за прошедший 2019 год на 1 августа в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, об этом сообщило РБК со ссылкой на пресс-службу Кремля.
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