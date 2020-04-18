Антикоррупционный комитет назвал главу Хакасии виновным во взятках своего зама

Заместителя главы Хакасии, министр строительства и ЖКХ Сергей Новиков 17 апреля задержан сотрудниками ФСБ при получении взятки в размере двух миллионов рублей. По данным следствия, Новиков вымогал 12 млн рублей у строительного подрядчика за поддержку, но получил только «аванс», в результате чего было возбуждено уголовное дело. Глава Хакасии Валентин Коновалов прокомментировал задержание своего зама на сайте регионального правительства, заявив, что если обвинение будет доказано, то тогда Новиков должен быть наказан по всей строгости закона.

Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в эфире НСН призвал к ответственности Коновалова, отметив, что по законам военного времени за подобное расстреливали.

«Глава региона попытается откреститься, скажет, что ничего об этом не знал. Хотя сегодня, в той ситуации, в которой мы оказались, руководители должны нести персональную ответственность за подобные истории. Потому что это предательство и во время войны за такое расстреливали. Это в целом типичный случай, когда человек идёт на службу сразу с коррупционной мотивацией, и он ещё не успел прийти, а уже «решает вопросы». И в таких случаях, когда такие кадры подбираются, рекомендуются и выбираются, должна быть чёткая и прямая ответственность руководителя. Другого варианта быть не должно!», - возмутился Кабанов.