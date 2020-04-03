«Конченные люди». НАК о чиновниках, ворующих в кризис

В Кировской области задержан вице-губернатор Андрей Плитко. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По версии регионального УФСБ, Плитко пытался получить взятку в размере 3,4 млн руб от «Кировгослесхоза» за заключение договоров купли-продажи древесины. По неподтвержденным данным также был задержан министр лесного хозяйства области Алексей Шургин.

Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в эфире НСН объяснил, почему в Кировской области снова вспыхнул коррупционный скандал.

«Не только в Кирове. Задержано несколько региональных чиновников. Борьба с коррупцией не останавливается. В чрезвычайной ситуации она, наоборот, должна усиливаться, что демонстрируют правоохранительные органы. Сейчас необходим контроль над бюджетной дисциплиной. Каждая копейка сейчас на счету. Но если люди, которые на этом зарабатывают деньги. Кто-то по-мелкому, спекулируя масками. А кто-то по-крупному, продолжая воровать бюджетные средства», - заметил общественник.