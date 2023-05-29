Народные дружины перешли на круглосуточное дежурство в Курской области

В Курской области добровольные народные дружины будут дежурить круглосуточно, заявил на оперативном совещании в правительстве региона губернатор области Роман Старовойт.

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По его словам, дружинники помогают правоохранителям в патрулировании территорий и охране критической инфраструктуры.

Накануне Старовойт призвал наделить народных дружинников правом применения оружия в ряде ситуаций.

Накануне сообщалось, что в Курской области посадили беспилотник при помощи антидронового ружья. БПЛА сбросил боеприпас неподалеку от села Горналь, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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