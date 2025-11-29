Над Волгоградской областью сбили пять украинских дронов

Дежурные средства ПВО нейтрализовали пять дронов ВСУ в Волгоградской области. Об этом говорится в заявлении Минобороны.

«Перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Волгоградской области», - отметили в ведомстве.

Дроны ликвидировали в период с 07.00 до 08.00 мск.

Минувшей ночью в Волгоградской области сбили один беспилотник ВСУ.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиМинобороныВолгоградская Область

