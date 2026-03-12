Беспилотники атаковали аэропорт Кувейта

Несколько беспилотников атаковали международный аэропорт в Кувейте. Об этом сообщает агентство KUNA со ссылкой на управление гражданской авиации.

Иран или Израиль? Кто ударил по азербайджанскому аэропорту

«Зафиксирован исключительно материальный ущерб», - отмечается в заявлении.

Никто не пострадал.

Ранее в Дубае беспилотник атаковал аэропорт, удар пришелся на терминал, где находились люди. Они были эвакуированы.

Фото: elan_driver/VK
