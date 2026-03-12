На Кубани ВСУ попытались атаковать компрессорную станцию «Русская»

Украина в ночь на 12 марта попыталась атаковать беспилотниками компрессорную станцию «Русская» в Гай-Кодзоре Краснодарского края, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». Об этом сообщили в Минобороны.

Как отметили в ведомстве, действия Киева были направлены на прекращение поставки топлива европейским потребителям, пишет RT.

«С 03:55 до 06:45 мск 12 марта в воздушном пространстве над газокомпрессорной станцией... расчетами российских средств ПВО и РЭБ уничтожены 10 украинских ударных БПЛА самолетного типа», - указано в сообщении.

Ущерба объекту не допущено.

Ранее компания «Газпром» заявила об атаках средств воздушного нападения на компрессорные станции «Русская», «Береговая» и «Казачья».

