На Кубани ВСУ попытались атаковать компрессорную станцию «Русская»
Украина в ночь на 12 марта попыталась атаковать беспилотниками компрессорную станцию «Русская» в Гай-Кодзоре Краснодарского края, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». Об этом сообщили в Минобороны.
Как отметили в ведомстве, действия Киева были направлены на прекращение поставки топлива европейским потребителям, пишет RT.
«С 03:55 до 06:45 мск 12 марта в воздушном пространстве над газокомпрессорной станцией... расчетами российских средств ПВО и РЭБ уничтожены 10 украинских ударных БПЛА самолетного типа», - указано в сообщении.
Ущерба объекту не допущено.
Ранее компания «Газпром» заявила об атаках средств воздушного нападения на компрессорные станции «Русская», «Береговая» и «Казачья».
Горячие новости
- Пользователи из разных стран сообщили о сбое в работе Telegram
- Песков назвал безрассудным нападение ВСУ на компрессорную станцию «Русская»
- BadComedian заявил, что «Прыгуны» от Pixar затмят сказки в российском прокате
- Хилые сбережения: Креативная индустрия России приготовилась к сокращению расходов
- Третьяк сохранил пост президента Федерации хоккея России
- Песков: Киев продолжает линию по препятствованию мирному процессу
- В МИД Ирана сообщили о ранении нового верховного лидера страны
- В России предложили создать фонд помощи соотечественникам за рубежом
- СМИ: Мадуро содержится в штрафном изоляторе в США
- На Кубани ВСУ попытались атаковать компрессорную станцию «Русская»