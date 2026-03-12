При ЧП на Иркутском авиазаводе семь человек получили травмы

Семь человек получили травмы при опрокидывании оборудования на Иркутском авиационном заводе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Объединенную авиастроительную корпорацию.

Как отметили в ОАК, на заводе во время подготовки самолета к вылету из-за потока воздуха из двигателя опрокинулось оборудование для наземного обслуживания воздушных судов.

«В результате семь человек получили травмы. Двое из них госпитализированы в медучреждение... Пять человек от госпитализации отказались», - говорится в сообщении.

На предприятии проводят внутреннее расследование для установления обстоятельств ЧП и принятия мер по обеспечению соблюдения техники безопасности.

Ранее на Каменском стеклотарном заводе в Ростовской области пять человек пострадали при пожаре, возникшем во время проведения сварочных работ.

