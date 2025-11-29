В Волгоградской области два человека пострадали при атаке БПЛА
Два человека пострадали в результате атаки беспилотников в Волгоградской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров, передает областная администрация.
«В Волгограде на ул. Маршала Еременко, 47Б поврежден склад стройматериалов, один пострадавший, госпитализация не потребовалась», - отметил губернатор.
Кроме того, были атакованы три жилых дома, в них повреждено остекление квартир, возникли локальные возгорания. Еще в одном доме разбиты стекла на 1-2 этажах из-за падения на прилегающей территории обломков дронов. Пострадал один человек, ему оказали помощь на месте.
Ранее Минобороны сообщило, что ночью 29 ноября в Волгоградской области сбили один беспилотник ВСУ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России число больных туберкулезом снизилось почти на 12%
- Пожары и пострадавшие: ВСУ атаковали РФ сотней дронов
- В Волгоградской области два человека пострадали при атаке БПЛА
- Над Россией сбили 103 украинских БПЛА
- В Кремле ответили на вопрос о якобы взорвавшейся в Оренбуржье ракете
- Футболист французского «Ланса» получил двойной перелом ноги на тренировке
- В Таганроге БПЛА повредили многоквартирный дом и общежитие
- «Почта России» изменит правила оформления международных посылок
- На Афипском НПЗ на Кубани произошел пожар из-за атаки БПЛА
- Дочь мурманского губернатора Чибиса стала жертвой мошенников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru