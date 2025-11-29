В Волгоградской области два человека пострадали при атаке БПЛА

Два человека пострадали в результате атаки беспилотников в Волгоградской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров, передает областная администрация.

«В Волгограде на ул. Маршала Еременко, 47Б поврежден склад стройматериалов, один пострадавший, госпитализация не потребовалась», - отметил губернатор.

Кроме того, были атакованы три жилых дома, в них повреждено остекление квартир, возникли локальные возгорания. Еще в одном доме разбиты стекла на 1-2 этажах из-за падения на прилегающей территории обломков дронов. Пострадал один человек, ему оказали помощь на месте.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 29 ноября в Волгоградской области сбили один беспилотник ВСУ.

