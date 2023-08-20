На вокзале в Курске продолжается ликвидация последствий атаки беспилотника ВСУ

В Курске устраняют последствия удара украинского беспилотника по зданию железнодорожного вокзала. «Известия» показали кадры с места происшествия

Беспилотники атакуют. Пострадавшие - на курском вокзале, сбитый БПЛА - в Москве

Снято видео повреждений фасада и крыши здания, внутри видно нарушенное остекление крыши. Рабочие ликвидируют последствия.

У пассажиров нет проблем с прибытием и отъездом. Им помогают волонтеры.

В здании вокзала работает спасательная бригада спасательной службы области.

«Они демонтируют стекла, осколки с рам и потолка. После этого специалисты оценят ущерб», - пояснил замначальника Московской железной дороги Мухарбек Озиев.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что в момент атаки украинского БПЛА в здании вокзала находились 50 человек. Все были эвакуированны. Пятерым пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
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