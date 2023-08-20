На вокзале в Курске продолжается ликвидация последствий атаки беспилотника ВСУ

Старовойт: дрон ВСУ врезался в крышу железнодорожного вокзала в Курске, возник пожар, пять человек получили ранения Собянин: пресечена попытка пролета дрона ВСУ на Москву Глава Татарстана Минниханов прибыл в Венгрию, где уже провел встречу с премьер- министром Орбаном Цыденов: в Бурятии из-за разрушения дамбы подмыты 200 метров железнодорожного полотна БАМа Гидрометцентр: в Москве в воскресенье +24…+26, дождь, возможна гроза