На вокзале в Курске продолжается ликвидация последствий атаки беспилотника ВСУ
В Курске устраняют последствия удара украинского беспилотника по зданию железнодорожного вокзала. «Известия» показали кадры с места происшествия
Снято видео повреждений фасада и крыши здания, внутри видно нарушенное остекление крыши. Рабочие ликвидируют последствия.
У пассажиров нет проблем с прибытием и отъездом. Им помогают волонтеры.
В здании вокзала работает спасательная бригада спасательной службы области.
«Они демонтируют стекла, осколки с рам и потолка. После этого специалисты оценят ущерб», - пояснил замначальника Московской железной дороги Мухарбек Озиев.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что в момент атаки украинского БПЛА в здании вокзала находились 50 человек. Все были эвакуированны. Пятерым пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, напоминает «Радиоточка НСН».
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